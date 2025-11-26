Fuertes lluvias causaron 56 inundaciones en Limón

Las fuertes lluvias que cayeron la mañana de este miércoles en distintos puntos de la provincia de Limón causaron inundaciones que afectaron viviendas y caminos.

Así lo dio a conocer Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quien detalló que dichas lluvias causaron 56 inundaciones, las cuales afectaron principalmente las comunidades de Envaco, barrio Limoncito y Cieneguita en el cantón de Limón.

“Según el reporte este tipo de anegaciones fueron principalmente provocadas por el colapso del sistema de alcantarillado y desbordamiento de la quebrada Chocolate.

Comunidades como Envaco y barrio Limoncito fueron afectadas por las lluvias. (Foto: cortesía/Foto: cortesía Junior Marín)

“Actualmente las instituciones que integran el comité municipal de emergencias de Limón se encuentran valorando la condición de los caminos y las infraestructuras afectadas”, explicó Picado.

De acuerdo con el presidente de la CNE, las lluvias disminuyeron considerablemente la tarde de este miércoles, sin embargo, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este jueves pueden presentarse eventos en el Caribe y la zona norte.

Las autoridades hacen un llamado a la población a no bajar la guardia, pero sobre todo a que no arriesguen sus vidas tratando de cruzar caminos inundados.