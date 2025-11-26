Sucesos

Fuertes lluvias causaron 56 inundaciones en Limón

Los fuertes aguaceros se presentaron en horas de la mañana de este miércoles

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Las fuertes lluvias que cayeron la mañana de este miércoles en distintos puntos de la provincia de Limón causaron inundaciones que afectaron viviendas y caminos.

Así lo dio a conocer Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quien detalló que dichas lluvias causaron 56 inundaciones, las cuales afectaron principalmente las comunidades de Envaco, barrio Limoncito y Cieneguita en el cantón de Limón.

LEA MÁS: Transitada carretera se convirtió en escenario de mortal tragedia que afectó a muchos conductores

“Según el reporte este tipo de anegaciones fueron principalmente provocadas por el colapso del sistema de alcantarillado y desbordamiento de la quebrada Chocolate.

Las lluvias provocadas por el empuje frío #4 que afecta al país, genera fuertes lluvias que inundaron el centro de Limón.
Comunidades como Envaco y barrio Limoncito fueron afectadas por las lluvias. (Foto: cortesía/Foto: cortesía Junior Marín)

LEA MÁS: ¿Los ha visto? OIJ busca a siete sospechosos vinculados a la banda de Shaggy

“Actualmente las instituciones que integran el comité municipal de emergencias de Limón se encuentran valorando la condición de los caminos y las infraestructuras afectadas”, explicó Picado.

De acuerdo con el presidente de la CNE, las lluvias disminuyeron considerablemente la tarde de este miércoles, sin embargo, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este jueves pueden presentarse eventos en el Caribe y la zona norte.

LEA MÁS: Hombre aceptó que fue el quién asesinó de forma despiadada a mujer en Heredia

Las autoridades hacen un llamado a la población a no bajar la guardia, pero sobre todo a que no arriesguen sus vidas tratando de cruzar caminos inundados.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lluvias LimónInundaciones Limón
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.