Al fin buenas noticias para los que necesitan usar la ruta 32

La carretera Braulio Carrillo, que comunica Limón con San José, por fin fue abierta luego de cuatro días cerrada.
A las 6 de la mañana de este lunes 18 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó sobre la habilitación del paso.
La carretera estuvo cerrada desde el jueves anterior debido a caída de árboles y de material en la calle, especialmente en los kilómetros 28 y 31 de la ruta 32.
Cuadrillas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) estuvieron cortando los árboles y limpiando el paso.
El paso de la onda #23 y las lluvias del viernes generaron la caída de los árboles.
“Para viajar desde y hacia el Caribe se dispone de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos”, señalaron en el MOPT cuando la vía estaba cerrada.
