Al fin buenas noticias para los que necesitan usar la ruta 32

La carretera Braulio Carrillo, que comunica Limón con San José, por fin fue abierta luego de cuatro días cerrada.

A las 6 de la mañana de este lunes 18 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó sobre la habilitación del paso.

La carretera estuvo cerrada desde el jueves anterior debido a caída de árboles y de material en la calle, especialmente en los kilómetros 28 y 31 de la ruta 32.

Cuadrillas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) estuvieron cortando los árboles y limpiando el paso.

La reapertura de la carretera Braulio Carrillo se dio este lunes. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

LEA MÁS: Si planeaba viajar a Limón para celebrar el Día de la Madre, le tenemos noticias no muy agradables

Funcionarios del MOPT tuvieron que trabajar fuerte. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

El paso de la onda #23 y las lluvias del viernes generaron la caída de los árboles.

LEA MÁS: Tía de cocinero estalla contra conductor sospechoso de matarlo que sigue sin dar la cara

“Para viajar desde y hacia el Caribe se dispone de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos”, señalaron en el MOPT cuando la vía estaba cerrada.

LEA MÁS: Lamentable hallazgo en río sacude a tranquila comunidad este Día de la Madre