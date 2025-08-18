Sucesos

Al fin buenas noticias para los que necesitan usar la ruta 32

La reapertura por la carretera Braulio Carrillo se dio este lunes 18 de agosto

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

La carretera Braulio Carrillo, que comunica Limón con San José, por fin fue abierta luego de cuatro días cerrada.

A las 6 de la mañana de este lunes 18 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó sobre la habilitación del paso.

La carretera estuvo cerrada desde el jueves anterior debido a caída de árboles y de material en la calle, especialmente en los kilómetros 28 y 31 de la ruta 32.

Cuadrillas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) estuvieron cortando los árboles y limpiando el paso.

La reapertura por la carretera Braulio Carrillo ni siquiera tiene hora o día. Foto: MOPT
La reapertura de la carretera Braulio Carrillo se dio este lunes. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

LEA MÁS: Si planeaba viajar a Limón para celebrar el Día de la Madre, le tenemos noticias no muy agradables

El MOPT señaló que hasta este sábado informarán la reapertura por la carretera Braulio Carrillo. Foto: MOPT
Funcionarios del MOPT tuvieron que trabajar fuerte. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

El paso de la onda #23 y las lluvias del viernes generaron la caída de los árboles.

LEA MÁS: Tía de cocinero estalla contra conductor sospechoso de matarlo que sigue sin dar la cara

“Para viajar desde y hacia el Caribe se dispone de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos”, señalaron en el MOPT cuando la vía estaba cerrada.

LEA MÁS: Lamentable hallazgo en río sacude a tranquila comunidad este Día de la Madre

El MOPT señaló que hasta este sábado informarán la reapertura por la carretera Braulio Carrillo. Foto: MOPT
Tuvieron que cortaron grandes árboles. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ruta 32carretera Braulio Carrillocierre de la ruta 32
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.