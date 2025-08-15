Lamentable hallazgo en río sacude a tranquila comunidad este Día de la Madre

El cuerpo de la mujer, al parecer, fue visto por personas que pasaban por el puente. Foto Noticias Paraíso. (facebook/El cuerpo de la mujer, al parecer, fue visto por personas que pasaban por el puente. Foto Noticias Paraíso.)

Una tranquila comunidad en Cartago fue sacudida este Día de la Madre por un lamentable hecho que se dio dentro de un río, pues en ese sitio fue encontrado el cuerpo de una mujer sin vida.

Las autoridades confirmaron que el hallazgo se dio a eso del mediodía de este viernes en Paraíso de Cartago, específicamente, 200 metros al sur del parque local.

Al parecer, personas que cruzaban el puente que pasa sobre el río observaron a la distancia lo que parecía ser un cuerpo que estaba sobre las piedras, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Los cuerpos de emergencia se presentaron al sitio y, tras bajar hasta el cauce del río, confirmaron que, en efecto, se trataba de una mujer que no presentaba signos vitales.

De momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte ni la identidad de la mujer, aunque de forma extraoficial se hablaba de que podría tratarse de una habitante de la calle, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

En el puente sobre el río se reunieron varias personas, quienes se encontraban consternadas por el lamentable hecho.