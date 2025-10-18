Alajuelita se vuelve a estremecer por un ataque armado en plena madrugada

Costa Rica al borde de las 700 muertes por violencia. Foto: Ilustrativa (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Una serie de balazos acabaron con el sueño de los vecinos de La Aurora de San Felipe de Alajuelita, la madrugada de este sábado.

La Cruz Roja recibió el reporte a las 4:23 a. m., de varias personas heridas de bala en este sitio.

Cuando llegaron, atendieron a dos personas: un hombre de 35 años con varios impactos, a él lo declararon fallecido en el sitio, y a otro sujeto, de aproximadamente 30 años, lo llevaron al hospital San Juan de Dios en condición crítica por recibir múltiples impactos.

LEA MÁS: Ligia Faerron habría sido asesinada en su casa y sospechoso se habría llevado su cuerpo de forma atroz

Violencia en aumento en Costa Rica

Hasta este viernes 17 de octubre, el OIJ contabilizaba 697 homicidios en todo el país.

Costa Rica está a las puertas de alcanzar las 700 muertes, y las autoridades temen que el año cierre con más de 900 homicidios, una ola de violencia que golpea a la nación en los últimos tres años.

Las armas de fuego son la herramienta más utilizadas para causar dolor en las familias.

LEA MÁS: Mamá escuchó una discusión antes del ataque contra su hija recién casada en Cartago

LEA MÁS: Violencia en Pavas: supuesto enfrentamiento entre piratas termina en muerte