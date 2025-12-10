Sucesos

¡Alerta en redes! Así operaba la banda que vendía lotes ajenos usando perfiles falsos

Organización en Limón operaba con perfiles falsos y ofrecía terrenos ajenos a precios muy bajos para hacer caer a compradores confiados

Por Alejandra Morales

Cuatro sujetos de apellidos Brenes, de 60 años; Cáceres, de 34 años; Brown, de 34 años; y Campbell, de 50 años, son sospechosos de estafar a personas ofreciendo lotes ajenos a muy bajo precio.

Ellos fueron detenidos este miércoles 10 de diciembre, por el OIJ Limón, que realizó seis allanamientos en Santa Eduviges y en Pacuare.

A los sospechosos los vinculan con el delito de fraude registral; la investigación contra ellos se inició a mediados de este 2025.

Cuatro sujetos de apellidos Brenes, de 60 años; Cáceres, de 34 años; Brown, 34 años; y Campbell, de 50 años, son sospechosos de estafar a personas ofreciendo lotes ajenos a muy bajo precio. Foto: OIJ
“El grupo, aparentemente, ubicaba terrenos sin edificaciones; al parecer, tomaban fotografías de los mismos y, mediante perfiles falsos en redes sociales, los publicaban como lotes en venta.

“Supuestamente, los precios ofertados eran inferiores al valor real del mercado con el objetivo de atraer posibles víctimas bajo la apariencia de oportunidades”, afirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los sospechosos les hacían creer que los terrenos pertenecían a terceros, quienes, supuestamente, firmarían ante un notario y luego remitirían las escrituras a nombre del comprador.

Existen otras causas relacionadas con esta organización, por lo que este caso continúa bajo investigación.

Alejandra Morales

