Alerta OIJ: adolescente de 15 años desaparecida en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Kiany Steffy Sánchez Suárez, una adolescente de 15 años que fue reportada como desaparecida este 4 de enero de 2026.

Kiany Steffy Sánchez Suárez (OIJ/Cortesía)

Según las autoridades, la muchacha fue vista por última vez ese mismo día en Barranca, Puntarenas, y desde entonces se desconoce su paradero.

Ante esta situación, las autoridades judiciales mantienen activa la investigación y hacen un llamado urgente a cualquier persona que pueda aportar información relevante que ayude a dar con su ubicación.

LEA MÁS: OIJ investiga brutal ataque: hombre recibió al menos ocho puñaladas en Limón

El OIJ recuerda que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para el avance del caso.

LEA MÁS: Niño de 3 años cae a lago en el Parque de la Paz y es trasladado en estado crítico

Quienes cuenten con información pueden comunicarse al Centro de Información Confidencial del OIJ, al teléfono 800-8000-645 o mediante WhatsApp al 8800-0645.