Alerta OIJ: adolescente de 15 años desaparecida en Puntarenas

Fue vista por última vez en Barranca. Autoridades piden compartir información

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Kiany Steffy Sánchez Suárez, una adolescente de 15 años que fue reportada como desaparecida este 4 de enero de 2026.

Kiany Steffy Sánchez Suárez
Kiany Steffy Sánchez Suárez (OIJ/Cortesía)

Según las autoridades, la muchacha fue vista por última vez ese mismo día en Barranca, Puntarenas, y desde entonces se desconoce su paradero.

Ante esta situación, las autoridades judiciales mantienen activa la investigación y hacen un llamado urgente a cualquier persona que pueda aportar información relevante que ayude a dar con su ubicación.

El OIJ recuerda que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para el avance del caso.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse al Centro de Información Confidencial del OIJ, al teléfono 800-8000-645 o mediante WhatsApp al 8800-0645.

