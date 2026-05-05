Alerta por desaparición de pareja que salió de paseo a catarata

Personal de la Cruz Roja realiza un operativo de búsqueda para dar con una pareja que está desaparecida desde el domingo, luego de salir de paseo con rumbo a una catarata.

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De acuerdo con la Benemérita, las labores de rastreo tienen lugar en el sector de Tierra Grande de Pocora, en Guácimo de Limón.

Según las autoridades, los familiares de la pareja indicaron que estas personas no han podido ser localizadas desde el pasado domingo.

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La pareja está desaparecida desde el pasado domingo. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cruz Roja)

“De acuerdo con la información preliminar, la pareja habría salido de paseo con destino a una catarata en la zona, sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero”, indicó la Cruz Roja.

Ante esta situación, la Benemérita movilizó recursos al sitio, como una ambulancia de soporte básico y un vehículo operativo, con un total de siete cruzrojistas que trabajan en las labores de rastreo.

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“Asimismo, una unidad especializada se encuentra en ruta para reforzar el operativo. Las labores continúan en la zona con el objetivo de ubicar a estas personas lo antes”, agregó la Cruz Roja.