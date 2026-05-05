Persecución, balazos y choque contra iglesia, así terminó caso de asalto en Limón

Lo que inició como un aparente asalto a un negocio terminó convirtiéndose en una escena digna de una película, pues en medio de la situación hubo un enfrentamiento a balazos y un aparatoso choque contra una iglesia.

Esa escena, ocurrida en Limón, finalizó con la detención de cuatro supuestos asaltantes, uno de ellos tuvo que ser llevado a un centro médico tras recibir un balazo en la espalda.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que los detenidos son cuatro hombres apellidados Castillo, de 35 años; Sanabria, de 20; López, de 28; y Blackshaw, de 24 años; este último fue el que resultó herido.

Según el OIJ, los hechos ocurrieron pasadas las 9 p.m. de este lunes en Cieneguita, Limón.

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Los hechos ocurrieron en Cieneguita, Limón. Foto: Alejandro Gamboa

“Aparentemente, ocurrió un asalto a un local comercial en Cieneguita, en ese momento, oficiales de la Policía Administrativa reciben el reporte del asalto y cuando se trasladan al sitio observan un vehículo dándose a la fuga, por lo que lo siguen y en determinado momento se da un intercambio de disparos entre los ocupantes del carro y los policías”. detalló OIJ.

Tras la balacera, el carro en el que viajaban los sospechosos chocó contra una patrulla y luego se estrelló contra la iglesia católica de Cieneguita. En ese sitio los policías detuvieron a los sospechosos.

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“Cuando los oficiales los detienen se percatan de que uno de ellos presentaba disparo en la espalda, por lo que lo trasladaron al hospital de Limón en una unidad policial”, agregó OIJ.

Cerca del carro de los sospechosos, los oficiales decomisaron una pistola, además las autoridades decomisaron las armas de los oficiales que participaron en la balacera para la respectiva investigación.