Alerta sobre falso allanamiento a casa terminó con el decomiso de 96 paquetes de cocaína

Una alerta sobre un extraño allanamiento a una casa ubicada en Alajuela terminó destapando un caso de narcotráfico, pues dentro de dicha vivienda las autoridades encontraron un millonario cargamento.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles en la urbanización La Línea de Ciruelas, en San Antonio de Alajuela, donde la Fuerza Pública fue alertada sobre un falso allanamiento judicial.

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“Ante la situación, la jefatura policial verificó la información con las autoridades correspondientes, quienes indicaron que no mantenían ningún operativo en ejecución en ese momento, por lo que de inmediato se desplazó una unidad policial al lugar para determinar lo que ocurría”, indicó Seguridad.

Al llegar al sitio, los oficiales observaron a un sujeto armado que salió corriendo al notar la presencia policial, por lo que de inmediato le dieron seguimiento; sin embargo, el hombre logró escapar tras ingresar a la parte trasera de una vivienda y saltar una tapia.

Las autoridades decomisaron 96 paquetes de cocaína. Foto MSP. (MSP/Las autoridades decomisaron 96 paquetes de cocaína. Foto MSP.)

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“Durante la inspección en el lugar, los oficiales de la Fuerza Pública localizaron varios paquetes con aparente droga en el piso de la cochera y, dentro de un automóvil, observaron a través del vidrio sacos y más paquetes sospechosos, por lo que coordinaron de inmediato con la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas (PCD)”, destacó Seguridad.

Las diligencias se extendieron hasta este jueves, cuando las autoridades allanaron esa vivienda y otras dos más, donde los agentes antidrogas recolectaron importantes indicios para la investigación.

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De acuerdo con el informe policial, la PCD decomisó 96 paquetes con cocaína, ¢1.600.000 en efectivo, $102, dos vehículos y diversos artículos utilizados para preparar y dosificar droga.