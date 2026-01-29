Allanamiento revela qué había en la casa del jamaiquino, primera víctima de homicidio en Heredia en este 2026

Un jamaiquino de apellido Hobson, de 37 años, se convirtió en la primera víctima de homicidio en Heredia en este 2026. Tras su muerte, el OIJ le allanó la casa en Los Ángeles de Getsemaní, en San Rafael de Heredia, en busca de información que los lleve a dar con los responsables del crimen.

Michael Soto, director interino del OIJ, afirmó que este operativo se realizó este miércoles 28 de enero, luego del asesinato.

Agregó que el jamaiquino era residente en suelo costarricense y que ahora los investigadores le realizan un perfil policial que ayude a determinar el móvil del homicidio y a identificar a los responsables.

Hobson, de 37 años, vivía en Heredia y le allanaron la casa. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El operativo se llevó a cabo en la casa en la que vivía Hobson, de la cual salió segundos antes de ser atacado a balazos.

“Se ejecuta el allanamiento y se localiza una pistola 9 milímetros, munición y una pequeña cantidad de droga, probablemente para consumo”, señaló Soto.

Las autoridades tratan de determinar si se trata de un ajuste de cuentas. En el sitio además encontraron documentos de interés para esta investigación.

Heredia era la única provincia que no contabilizaba ninguna muerte violenta en este 2026, hasta la mañana de este miércoles 28 de enero, cuando ocurrió este ataque, el cual quedó grabado en cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa un vehículo negro estacionado en la calle y, segundos después, un automóvil gris que sale en reversa de una cochera. Del carro negro desciende un hombre desde la parte trasera y comienza a disparar.

En medio del caos, incluso un perro que se encontraba cerca huyó del sitio. El conductor del automóvil intentó escapar, pero impactó contra un objeto en la vía; aun así, logró avanzar unos metros más.

Posteriormente, el afectado habría salido del vehículo, pero cayó sin vida metros adelante.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados por un hombre herido; no obstante, al llegar al lugar confirmaron que ya no presentaba signos vitales, así lo detalló la Cruz Roja Costarricense.