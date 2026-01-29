Mujer llegó a San Carlos buscando trabajo con su pareja y terminó asesinada: este jueves volvería a su casa en Alajuelita

Adriana Abarca, de 24 años, era mamá de una niña de 5 años y vecina de Alajuelita, San José.

Junto a su pareja, un hombre de apellido Marín, de 25 años, viajó a San Carlos, Alajuela, aparentemente de paseo y con la intención de encontrar trabajo.

Llegaron el jueves 22 de enero anterior y se hospedaron en la casa de una hermana de Marín, en barrio Lourdes, en Ciudad Quesada, zona norte del país.

Este jueves 29 de enero, supuestamente, regresarían a la Gran Área Metropolitana; sin embargo, por razones que aún no están claras, la mujer fue atacada a puñaladas, al parecer por Marín, y murió dentro de la vivienda de su cuñada.

Los gritos de Adriana alertaron a la familia de que una desgracia había ocurrido; no obstante, no hubo nada qué hacer para salvarle la vida. Así lo confirmó el concuño de la víctima a Allan Jara Noticias.

“Ellos venían de paseo, llegaron hace ocho días. También venían a buscar fuentes laborales ambos y, como no encontraron, se iban hoy (este jueves) para San José. Estaba todo normal, todo tranquilo, jamás pensamos que iba a ocurrir esto”, expresó el testigo, quien prefirió no dar su nombre y solo se identificó como excruzrojista.

Fuerza Pública detuvo a un sujeto, quien era la pareja de la joven asesinada en barrio Lourdes de Ciudad Quesada. (Édgar Chinchi/Cortesía)

Antes de la agresión, Marín supuestamente presentó fuertes dolores de estómago, por lo que una ambulancia lo trasladó al hospital de San Carlos. Adriana Abarca lo acompañó y ambos regresaron a la vivienda durante la madrugada.

“Llegaron como a las 2:30 de la madrugada del hospital, tranquilos, se acostaron. De hecho, él me dijo que tenía hambre y le dije: ‘Hay arroz, frijoles, cocínese lo que ocupe’. Jamás pensé que entre las 3:30 y las 4:30 de la mañana se diera esta situación”, relató.

“De hecho, él me dijo: ‘Mañana nos vamos para San José, nos vamos en el bus del mediodía’. Lo único que escuchamos fueron los gritos, derribé la puerta y lo vi a él. Me dijo: ‘Deme las tenis porque necesito irme’, y en ese momento me dio tanta cólera que lo agarré del cuello y lo senté. Le dije que de aquí no se iba”, agregó el testigo.

Aun así, el sospechoso logró salir de la vivienda, pero posteriormente regresó y fue detenido por las autoridades.

Versiones no oficiales señalan que Marín salió hace dos meses de prisión; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

La alerta de esta agresión trascendió a las 4:53 a.m.

Adriana Abarca, de 24 años, fue asesinada en barrio Lourdes de Ciudad Quesada este jueves 29 de enero. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

La Cruz Roja Costarricense confirmó que la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca (puñal). Los cruzrojistas fueron alertados de la emergencia durante la madrugada y, al llegar al lugar, encontraron a la mujer con graves lesiones en el cuello y en los brazos.

La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca y fue declarada sin vida en el sitio. Foto: Ilustrativa

Pese a los esfuerzos de los socorristas, la mujer fue declarada sin vida en la escena.

Este caso se convierte en el quinto asesinato de una mujer registrado en los primeros días del 2026, una cifra que vuelve a encender las alertas por la violencia que afecta al país. Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Es, además, el tercer femicidio que ocurre en este enero del 2026.