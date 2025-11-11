Amanecer violento en La Guácima de Alajuela dejó a motociclista asesinado con un balazo en la cabeza

Una mañana sangrienta vivieron los vecinos de calle Ambulancia chocada (así se llama), en La Guácima de Alajuela, tras escuchar una serie de balazos y luego enterarse de que se trató de un homicidio.

La víctima es un muchacho que viajaba en moto y a quien atacaron a balazos, sobre todo en la cabeza.

Esta triste situación fue atendida desde las 6:02 a. m. de este martes 11 de noviembre.

En calle La Ambulancia chocada en La Guácima de Alajuela quedaron casquillos de bala. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa

En la central de la Cruz Roja señalaron que la víctima no tenía signos vitales cuando llegaron al sitio.

El joven quedó tendido sobre la calle, aún llevaba su casco, a un lado quedó la moto y también un cilindro de gas, lo que lleva a las autoridades a presumir que se disponía a hacer un mandado.

De momento, no hay detenidos por este violento hecho.

Alajuela contabiliza 88 homicidios en este 2025, es la cuarta provincia que registra más hechos de violencia.