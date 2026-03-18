Amenaza de bomba en universidad obliga a suspender clases y moviliza a unidades caninas

Las clases fueron suspendidas de forma preventiva.

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en una universidad privada del país, luego de que una amenaza de bomba obligara a suspender de forma inmediata las clases presenciales y a movilizar a las autoridades.

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Según le informaron a este medio, la alerta fue notificada en horas de la madrugada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que provocó la activación de los protocolos de seguridad.

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Como medida preventiva, se tomó la decisión de cancelar las lecciones presenciales para resguardar la integridad de los estudiantes y del personal.

Tras la alerta, unidades especializadas se desplazaron al lugar para revisar las instalaciones. En el operativo participaron la Unidad de Intervención Especial (UIE), oficiales de la Fuerza Pública y la Unidad Canina, quienes realizaron una inspección completa del campus.

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Autoridades realizaron una revisión completa del campus.

Luego de varias horas de revisión, las autoridades determinaron que se trataba de una falsa alarma.

A pesar de esto, desde la institución fueron claros en su postura y condenaron este tipo de situaciones, ya que generan temor innecesario en la población.

Además, confirmaron que interpusieron la denuncia correspondiente para que se investigue el origen de la amenaza y se determinen las responsabilidades del caso.