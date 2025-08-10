Amigos compartían cuando uno de ellos sacó un arma y disparó

López murió poco después de ser llevado al Hospital San Juan de Dios. Foto Archivo.

La localidad josefina de Alajuelita nuevamente fue escenario de un hecho de sangre, pues un hombre fue ejecutado a balazos y otro más resultó herido la madrugada de este domingo.

Lo que llama la atención del caso es que el supuesto asesino y el ahora fallecido se encontraban compartiendo junto a otras personas segundos antes de que ocurriera el crimen.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al ahora fallecido como un hombre apellidado López Calderón, de 31 años, mientras que el herido es un sujeto de apellidos Ochoa Ríos.

“Informes preliminares indican que los hechos se dieron a eso de las 4:05 a.m., cuando el ahora fallecido y el hoy herido estaban compartiendo con varias personas dentro de una propiedad, momento en que al parecer una de las personas que se encontraba en el lugar sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones”, detalló el OIJ.

A consecuencia de la balacera, López recibió varios disparos en el pecho, por lo que fue llevado de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde falleció poco después.

En cuanto a Ochoa, este presentaba una herida en su mano izquierda y también fue atendido por el personal médico.

“El caso está en investigación para determinar con exactitud lo sucedido y dar con el paradero del sospechoso de cometer el hecho”, añadió el OIJ.