Angustia por extraña desaparición de cuñado del exjugador Luis Marín

La familia de un exselecionado nacional e ídolo de la Liga Deportiva Alajuelense está viviendo momentos de mucha angustia por la extraña desaparición de uno de sus seres queridos.

Se trata de Yamil Jesús Calderón Contreras, quien es un cuñado del exjugador y técnico nacional Luis Antonio Marín. Calderón está casado con una hermana del excapitán de la Liga.

La desaparición de Yamil, quien trabaja como ingeniero informático, fue dada a conocer por su familia la noche de este lunes, luego de que este no regresara a su casa en Cartago.

La preocupante situación también fue dada a conocer por la Parroquia Inmaculada Concepción - La Unión, a la cual asiste Yamil con su familia.

Yamil Calderón desapareció tras ir a su trabajo en Heredia. (Foto: Cortes/Foto: cortesía)

“La familia de Yamil Calderón (fiel y servidor de nuestra parroquia) informa con gran preocupación que desde el lunes 10 de noviembre se desconoce su paradero.

Fue visto por última vez en su lugar de trabajo en McKinsey Company - Heredia. Desde entonces, no ha regresado a su hogar ni se ha comunicado con sus familiares", informó la Parroquia.

Trascendió que Calderón tenía que regresar a su casa tras haber cumplido con su jornada laboral, pero las horas fueron pasando y este nunca apareció, por lo que su familia decidió denunciar su desaparición.

Si usted ha visto a Yamil o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.