Hombre sufrió dolorosas heridas y murió a un lado de la carretera en Potrero Grande de Buenos Aires

La Cruz Roja atendió la fatalidad la noche de este lunes 10 de noviembre

Por Alejandra Morales

Un hombre sufrió una dolorosa muerte al sufrir múltiples lesiones hasta quedar sin vida a un lado de la carretera en Potrero Grande Buenos Aires, zona sur del país.

Los socorristas de la Cruz Roja recibieron la alerta a las 9:37 p. m. de este lunes 10 de noviembre.

“Un hombre adulto es encontrado con múltiples lesiones, se aborda sin signos vitales”, indicaron en la oficina de prensa de la Cruz Roja.

La Cruz Roja atendió la fatal muerte en Potrero Grande de Buenos Aires, zona sur del país. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Las causas de esta agresión no han sido determinadas, ya que el fallecido pudo ser víctima de una agresión física o hasta un accidente de tránsito, estos hechos están siendo investigados por el OIJ.

El cuerpo fue llevado al Complejo de Ciencias Forenses donde determinarán las causas mortales y la identidad del fallecido.

