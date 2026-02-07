Anuncian bajas temperaturas este sábado en la GAM: termómetros podrían caer hasta 6 °C

Abrigos, cobijas y precaución: este sábado la Gran Área Metropolitana experimentará un marcado descenso de temperatura, con registros que podrían bajar hasta los 6 grados centígrados, producto del empuje frío #14 que afecta al país.

Así lo señaló Gabriela Chinchilla, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

“Las temperaturas seguirán siendo bajas en el Valle Central, con máximos que van desde los 18 grados hasta los 24 grados, es decir, temperaturas máximas con una reducción respecto a lo normal entre cuatro a seis grados”.

“En los topes de las montañas a más de dos mil metros sobre el nivel del mar estarían bajo los ocho grados Celsius”, explicó Chinchilla.

Abríguese bien: temperaturas caerán de forma marcada en la GAM. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Según los especialistas, el viento aumentará a muy fuerte intensidad. En el Pacífico Norte se estiman ráfagas entre 75 y 100 km/h, mientras que en el Valle Central podrían alcanzar entre 50 y 75 km/h.

Bajas temperaturas este sábado 7 de febrero

Además, el contenido de humedad irá en aumento, lo que favorecerá condiciones nubladas en la zona norte y el Caribe, con probabilidad de lluvias hasta el domingo, principalmente durante las noches.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente y estar preparados ante posibles inundaciones en el Caribe y la zona norte. Incluso este viernes, la Cruz Roja y los Bomberos rescataron a varias personas, debido al desbordamiento del río Sixaola, en el Caribe sur.

De acuerdo con el pronóstico, a partir del lunes, el empuje frío #14 comenzará a debilitarse y perderá gradualmente su influencia; sin embargo, los vientos alisios moderados se mantendrán, así como la nubosidad en el Caribe y lluvias ocasionales.