Aparatoso choque entre tráiler y motocicleta tuvo un mortal desenlace

Un violento choque entre un tráiler y una motocicleta en Cartago tuvo un trágico desenlace, pues un hombre perdió la vida a consecuencia de esa colisión.

Así lo informó la Cruz Roja, la cual indicó que la víctima mortal de ese hecho fue un hombre de 31 años.

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El mortal accidente ocurrió a las 11:49 p.m. de este jueves en el sector de Birrisito, en Paraíso de Cartago.

Tras ser alertados sobre el choque, funcionarios de la Cruz Roja se presentaron a la escena, pero ya no había nada que hacer por el motociclista, cuya identidad no se ha dado a conocer.

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Según la Cruz Roja, el motociclista fallecido era un hombre de 31 años. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

Poco antes de ese accidente, la Cruz Roja atendió otro hecho similar en Guayabos de Curridabat, San José, donde un motorizado resultó herido de gravedad al chocar contra un carro.

La Benemérita informó que el herido fue un muchacho de 20 años, el cual fue llevado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

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El último accidente atendido por la Cruz Roja se dio a eso de las 3:10 a.m. de este viernes en Laurel de Corredores, zona sur del país, hecho en el que una mujer resultó gravemente herida al caer de una motocicleta en movimiento.

La mujer trasladada en condición crítica al Hospital de Ciudad Neily.