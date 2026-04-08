Aprueban reforma para detener en allanamientos a personas solicitadas para extradición

La Ley de Extradición tuvo un importante cambio este martes, pues los diputados aprobaron en primer debate una reforma para que cualquier persona, que sea objetivo de un proceso de extradición, pueda ser detenida en allanamientos a inmuebles.

Este cambio es de suma importancia para las autoridades, pues antes de esta reforma solo podían detener a los requeridos para extradición cuando estos se encontraban en vía pública, tal y como sucedió en el caso del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez.

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La votación para aprobar esta reforma fue unánime, pues contó con el apoyo de 40 legisladores que votaron de forma positiva para que se realizara dicho cambio en la mencionada ley.

Los objetivos de procesos de extradición ahora podrán ser detenidos en allanamientos. (Alonso Tenorio /La Nación)

Esta reforma nació como iniciativa de Horacio Alvarado, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la cual señala que cuando exista una solicitud de extradición debidamente presentada y con motivos de fundamento, se pueda ejecutar un allanamiento a un inmueble en el que se encuentre el sospechoso.

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La solicitud de allanamiento debe ser solicitada por el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República para que sea aprobada por un juez.

Algunos de los detalles claves que se destacan en esta reforma es que los allanamientos se podrán realizar a cualquier hora del día, incluyendo los feriados.

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La orden de allanamiento deberá resolverse en un plazo máximo de tres días naturales y además las autoridades deberán entregar una copia de la resolución a la persona que habite en el inmueble o a un mayor de edad presente.

Esta reforma fue aprobada luego de que se diera la histórica extradición de dos costarricenses a Estados Unidos: el exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, ambos acusados de narcotráfico.