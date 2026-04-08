Supuesto narco dejó cartel con un mensaje muy claro y peligroso en barrio josefino: “El que no trae la plata no entra”

Un supuesto narco dejó un peculiar cartel, hecho con un pedazo de cartón, en un conocido barrio josefino, el cual terminó llamando la atención de las autoridades.

Este hecho fue dado a conocer por la Policía Municipal de San José, la cual dio publicó una fotografía que le tomaron al mencionado cartel, que habría sido escrito por un tal “Jhonny”.

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“Ojo, después de las 12 p.m., el que no trae la plata no entra. Toda diferencia se paga en el portón, sino no entra. No discuta con el portonero, la orden la estoy dando yo. Atentamente Jhonny”, dice el mencionado cartel.

Este fue el cartel que habría sido escrito por un tal Jhonny. (PMSJ/Este fue el cartel que habría sido escrito por un tal Jhonny.)

De acuerdo con la Policía Municipal de San José, esa situación fue descubierta durante una intervención realizada en el sector conocido como Bajo de la Puñalada, en Sagrada Familia, San José.

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“El Bajo de la Puñalada es un punto donde la criminalidad se concentra para el tráfico de drogas y la movilización de vendedores hacia distintos sectores cercanos. La presencia constante de consumidores en vía pública, así como de personas que llegan en vehículos, sostiene este negocio ilícito y genera focos de violencia en la comunidad”, indicaron las autoridades.

La intervención policial fue realizada en Sagrada Familia. (PMSJ/Este fue el cartel que habría sido escrito por un tal Jhonny.)

En apariencia, el mensaje del cartel estaría dirigido para las personas que se dedican a la venta de drogas en esa zona, pero esta versión no ha sido confirmada por la autoridad.

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“Este desafío no pasa desapercibido. Desde la Policía Municipal seguimos interviniendo y reforzando acciones para recuperar estos espacios y devolverle la tranquilidad a los vecinos”.