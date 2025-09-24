Arnold Zamora, ministro de Comunicación, asegura que Presidente lo respalda ante denuncia por delito sexual

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, rechazó la denuncia por violación presentada en su contra. (Captura Video Presidencia/La Nación)

Arnold Zamora, ministro de Comunicación, se presentó de forma voluntaria ante el Ministerio Público la tarde de este miércoles para dar su declaración por el caso que se lleva en su contra por un aparente delito sexual en perjuicio de un periodista que trabaja para otro ministerio del Gobierno.

A su salida de la Fiscalía General, Zamora dio declaraciones a los medios sobre el mencionado caso y respondió una de las dudas que muchos tenían, ¿Le pidió el presidente dejar su cargo mientras es investigado?

“Si él (Chaves) lo necesita (que se separe de su cargo) que me lo diga, pero hasta el momento no. Me ha dado todo el apoyo”, dijo el ministro a Telenoticias.

LEA MÁS: Este miércoles finaliza etapa clave para definir qué sucederá con extradición de Celso Gamboa

Zamora también dijo que ha hablado con el presidente Rodrigo Chaves sobre este caso en su contra y aseguró que el mandatario le ha dado todo su respaldo.

Así como lo hizo en video difundido la tarde de este martes, el ministro de Comunicación nuevamente negó cualquier delito de violación en perjuicio del periodista de 25 años, insistiendo que ambos se reunieron y tomaron licor juntos en un hotel en Escazú por voluntad propia.

Además, dijo que así como la defensa del comunicador aseguró que tenían pruebas contundentes en su contra, él y su defensa también tienen con qué defender su posición.

LEA MÁS: Decomisan videos en caso contra ministro de Comunicación, Arnold Zamora, confirma el OIJ

“Como dicen popularmente, ellos pueden decir misa. Yo tengo mis pruebas, él tiene sus pruebas. Es un adulto de 25 años, yo creo que más grande que yo”, agregó a Telenoticias.

Según la investigación preliminar, Zamora habría contactado al joven periodista el pasado sábado con el argumento de presentarle una propuesta de trabajo. Posteriormente, lo llevó al hotel, donde, en vez de hablar de empleo, habrían comenzado a consumir bebidas alcohólicas.

LEA MÁS: Ya se sabe quiénes son las víctimas de violento ataque a balazos en Alajuela

La supuesta víctima logró enviar mensajes a su madre pidiéndole ayuda al sentirse mal durante la reunión. La señora, en medio de la preocupación, acudió al hotel para auxiliar a su hijo. Sin embargo, no encontró colaboración inmediata del personal.

Fue una testigo quien relató que vio al joven, al parecer, siendo trasladado prácticamente alzado hacia una habitación, lo que motivó que se diera aviso al 9-1-1.