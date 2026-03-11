Sucesos

Asaltantes que dejaron a hombre inconsciente con un candado chino son condenados a 5 años de cárcel

Los sospechosos dejaron al hombre inconsciente para luego robarle su celular y ¢25 mil

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Dos asaltantes que dejaron a un hombre inconsciente en pleno centro de San José para robarle sus pertenencias recibieron su merecido castigo por lo que hicieron.

LEA MÁS: Hombre es ejecutado a plena luz del día en Guápiles

Así lo dio a conocer el Poder Judicial, el cual informó que los dos sujetos apellidados Portilla y Segura recibieron una condena de cinco años de prisión cada uno.

La sentencia fue dictada este martes 10 de marzo por el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José en la sentencia 270 – 2026, en la que ambos fueron encontrados responsables del delito de robo agravado.

LEA MÁS: Otro colegial muere de forma trágica: esta vez el caso golpea a Osa

Ambos hombres recibieron una condena de 5 años de cárcel. Foto Archivo. (Freepik)

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron la madrugada del pasado 7 de febrero, en el centro de San José, cuando atacaron a un hombre que se dirigía hacia su casa.

“Los imputados y una tercera persona, una mujer no identificada, lo abordaron y se apoderaron ilegítimamente de sus pertenencias, tras hacerle un candado chino a la víctima.

LEA MÁS: MEP descarta que Liann esté en video de agresión, pero su familia asegura que sí es él

“En apariencia, al agraviado, una vez que se encontraba en el suelo y estaba indefenso, los imputados procedieron a registrarlo y lo despojaron de sus pertenencias entregándolas a la mujer desconocida, quien se retiró del sitio con el teléfono celular y la billetera que contenía aproximadamente 25 mil colones en efectivo”, indicó el Poder Judicial.

Oficiales de Fuerza Pública que patrullaban la zona observaron lo que estaba sucediendo, por lo que detuvieron a los dos sujetos, mientras que la mujer logró darse a la fuga.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Condenados asaltantes San José
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.