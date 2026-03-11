Asaltantes que dejaron a hombre inconsciente con un candado chino son condenados a 5 años de cárcel

Dos asaltantes que dejaron a un hombre inconsciente en pleno centro de San José para robarle sus pertenencias recibieron su merecido castigo por lo que hicieron.

Así lo dio a conocer el Poder Judicial, el cual informó que los dos sujetos apellidados Portilla y Segura recibieron una condena de cinco años de prisión cada uno.

La sentencia fue dictada este martes 10 de marzo por el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José en la sentencia 270 – 2026, en la que ambos fueron encontrados responsables del delito de robo agravado.

Ambos hombres recibieron una condena de 5 años de cárcel. Foto Archivo. (Freepik)

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron la madrugada del pasado 7 de febrero, en el centro de San José, cuando atacaron a un hombre que se dirigía hacia su casa.

“Los imputados y una tercera persona, una mujer no identificada, lo abordaron y se apoderaron ilegítimamente de sus pertenencias, tras hacerle un candado chino a la víctima.

“En apariencia, al agraviado, una vez que se encontraba en el suelo y estaba indefenso, los imputados procedieron a registrarlo y lo despojaron de sus pertenencias entregándolas a la mujer desconocida, quien se retiró del sitio con el teléfono celular y la billetera que contenía aproximadamente 25 mil colones en efectivo”, indicó el Poder Judicial.

Oficiales de Fuerza Pública que patrullaban la zona observaron lo que estaba sucediendo, por lo que detuvieron a los dos sujetos, mientras que la mujer logró darse a la fuga.