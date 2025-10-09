Asesinan a conductor de un carro en Matina a plena luz del día

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado de múltiples balazos cuando manejaba un carro por Carrandí, Matina, Limón.

La Cruz Roja atendió la situación a las 9:34 a. m. de este jueves 9 de octubre.

LEA MÁS: OIJ confirma detención de dos hombres y dos mujeres ligados con desaparición y posible homicidio de Gringotico

Múltiples balazos en Carrandí de Matina dejaron dolor para familia de un hombre. Foto: Ilustrativa (Reyner Montero)

“Se atiende a un hombre de 35 años, con varios impactos de bala sin signos de vida”, detallaron en la benemérita.

La víctima fue declarada sin vida en el asiento del conductor, en este quedó un charco de sangre consecuencia de la violencia con la que actuaron los pistoleros.

LEA MÁS: Hija de Marlene Jiménez perdona a hermano sospechoso de asesinar y enterrar a su mamá en patio de casa

De momento, no hay personas detenidas por este hecho, la identidad de la víctima no ha trascendido.

En el sitio se mantienen los agentes del OIJ tratando de dar con evidencias que los lleven a determinar las causas y los responsables.

LEA MÁS: Tica y chileno que murieron junto con hija en accidente en Chile forjaron su historia de amor enviándose cartas