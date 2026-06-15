Asesinan a taxista que salió de su casa para ver quién estaba dañando su carro en Tibás

Un taxista salió de su casa en Tibás, San José, al percatarse de que alguien estaba dañando su carro. Esa decisión terminó costándole la vida, pues ese momento habría sido aprovechado por un sicario para ejecutarlo de forma cruel.

Esa es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el homicidio, ocurrido a eso de las 11:21 p.m. de este domingo en el sector de León XIII.

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En cuanto a la víctima, esta fue identificada por la Policía Judicial como un hombre apellidado Aguilar, de 56 años.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja el OIJ, los hechos se dieron cuando Aguilar se encontraba dentro de su vivienda y salió.

El taxista salió de su casa al ver que alguien estaba dañando su vehículo. Foto ANI. (ANi/El taxista salió de su casa al ver que alguien estaba dañando su vehículo. Foto ANI.)

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“La víctima se encontraba en su vivienda cuando, aparentemente, se percató de que le estaban causando daños a su vehículo, por lo que salió del inmueble.

“Minutos después, cuando se encontraba en vía pública, habría sido abordado por dos sujetos en motocicleta. Presuntamente, el que viajaba como acompañante se bajó, se acercó a la víctima y le disparó con un arma de fuego”, indicó el OIJ.

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El taxista sobrevivió al ataque y fue llevado de emergencia a un centro médico, donde falleció poco después a consecuencia de un disparo que recibió en una de sus axilas.

Los investigadores que atendieron el caso informaron que en el sitio del ataque encontraron aproximadamente 16 indicios balísticos.

De momento, las autoridades no han dado a conocer el posible móvil detrás del homicidio del taxista.