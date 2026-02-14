Asesinato de Roberto Samcam: El sospechoso que habría disparado enfrenta la primera consecuencia

Un joven de apellidos Carvajal Fernández, de 20 años, sospechoso de accionar el arma y matar al opositor nicaragüense Roberto Samcam, pasará los próximos seis meses en prisión preventiva.

Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, que lo investiga por homicidio calificado, en la causa 25-001025-0053-PE.

LEA MÁS: OIJ revela rostro del sospechoso de disparar a sangre fría contra Roberto Samcam, que está en fuga

El exmilitar Roberto Samcam fue asesinado en Costa Rica (José Cordero/Cortesía)

Carvajal además tendrá que enfrentar otra causa por portar armas en San Isidro de Heredia. Será juzgado junto a un amigo de apellido Castro Stephens. De acuerdo con las autoridades, portaban una pistola, un fusil AR-15, cargadores, múltiples municiones, celulares y un dron.

“Por estos hechos, ambos serán juzgados mediante el procedimiento expedito de flagrancia, por lo que se les ordenó 15 días de prisión preventiva, mientras se resuelve la causa 26-121-1094-PE”, informaron en el Ministerio Público.

LEA MÁS: Detienen a cuatro sospechosos de asesinar al opositor nicaragüense Roberto Samcam

Carvajal fue detenido la noche del lunes 9 de febrero por la Policía Municipal de San Isidro de Heredia, cuando conducía un vehículo, luego de que mostrara una actitud sospechosa.

Samcam fue asesinado el 19 de junio del 2025 en su propia casa, en Moravia, San José.

En el expediente que investiga el homicidio figuran otras tres personas que descuentan prisión preventiva como sospechosas de participar en la ejecución material del crimen: Chaves Medina, Orozco González y Robles Salas. Una mujer también figura como imputada, pero no cumple medidas cautelares, ya que su presunta participación en los hechos habría sido menor.