Asesino truncó la promesa de cumpleaños que Jermaine Cruickshank le hizo a su hijo mayor

Jermaine Cruickshank fue asesinado cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón. (Facebook/Jermaine Cruickshank fue asesinado cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón.)

Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, le hizo una promesa muy importante a su hijo mayor en la celebración de sus 15 años.

Lamentablemente, Cruickshank, quien era un reconocido abogado en Limón, no podrá cumplir dicha promesa, todo por culpa de un gatillero que le arrebató la vida de varios balazos.

LEA MÁS: Así fue la desgarradora forma en la que esposa de Eduardo Cruickshank se enteró del homicidio de su hijo

Doña Jannett, mamá de Jermaine, le contó a La Teja que esa promesa fue hecha el pasado jueves, cuando toda su familia se reunió para celebrar los quinceaños de su nieto.

“Jermaine tiene dos hijos de 15 y 11 años; el mayor cumplió los 15 años el pasado jueves y le dijo al papá que él no quería que le hiciera una fiesta de cumpleaños, lo que le pidió fue que el otro año lo llevara al Mundial y Jermaine ya se lo tenía prometido. Ellos siempre fueron futboleros”, contó la señora.

El atroz homicidio de Cruickshank ocurrió a eso de las 7 p.m. de este domingo, cuando un hombre armado ingresó al bar restaurante en el que estaba, en el barrio Siglo XXI, en Limón, y le disparó en múltiples ocasiones.

Jermaine Cruickshank fue asesinado cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón. (Facebook/Jermaine Cruickshank fue asesinado cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón.)

LEA MÁS: OIJ revela que Jermaine Cruickshank vio a su verdugo instantes antes de ser asesinado

“Él se encontraba en un bar y en ese momento llegaron dos sujetos en moto, uno de ellos se bajó e ingresó al bar, vestía ropa deportiva y con el casco puesto. Esto llamó la atención del señor Cruickshank y, de inmediato, trató de alejarse de la mesa, pero en ese instante el sujeto le comenzó a disparar”, detalló Randall Zúñiga, director del OIJ.

El jerarca del OIJ informó que, de momento, tienen tres líneas de investigación sobre el homicidio de Cruickshank, enfocadas en temas personales, familiares y patrimoniales; además, descartó que este tuviera vínculos con algún grupo criminal.

LEA MÁS: Jermaine Cruickshank: El fútbol de Limón llora el asesinato de uno de sus queridos jugadores

La madre de Jermaine también aseguró que su hijo no andaba en malos pasos, pese a que en redes sociales han querido ensuciar su nombre.

“Él fue una buena persona, todo mundo lo ha dicho, todo mundo está sorprendido por lo que le pasó y la forma cómo lo hicieron. No sabemos qué pasó, estamos esperando detalles, pero lo que sí sabemos es que hay una justicia divina. Dios todo lo sabe y Él sabrá cómo ser justo con los que hicieron esto”, mencionó la mamá de Jermaine.