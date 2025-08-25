Jermaine Cruickshank: El fútbol de Limón llora el asesinato de uno de sus queridos jugadores

Jermaine Cruickshank formaba parte de Asodeli Veterans. Foto Facebook. (Facebook/Jermaine Cruickshank formaba parte de Asodeli Veterans. Foto Facebook.)

El fútbol de Limón también llora la trágica muerte de Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, quien fue asesinado a balazos la noche de este domingo cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón.

Jermaine, quien era un reconocido abogado en Limón, también formaba parte de Asodeli Veterans, un equipo de exjugadores de la extinta Asodeli que siguen reuniéndose para jugar partidos amistosos.

Tras darse a conocer la muerte de Cruickshank. Asodeli Veterans le dedicó un sentido mensaje a Jermaine, quien fue parte importante de ese proyecto deportivo.

“Asodeli Veterans se une al dolor de la familia Cruickshank Edwards por el fallecimiento de Jermaine Cruickshank quién formó parte de nuestra querida Asodeli como jugador y luego en la parte administrativa.

“Gran persona, siempre dedicada a colaborar con el deporte limonense, siempre alegre y servicial para con los demás. Formó parte de este nuevo proyecto, siendo patrocinador y jugador”, publicó el equipo en su página de Facebook.

El equipo también reveló que Jermaine compartió por última vez la cancha con sus compañeros pocos días antes de ser asesinado, específicamente, el fin de semana pasado. Ese Cruickshank jugó con reconocidos exfutbolistas limonenses como Ricardo Douglas y Andy Furtado.

“Tuvimos la dicha de volver a compartir cancha con nuestro amigo dias atrás, sin saber que seria su último partido vistiendo estos colores, que siempre amó y compartiendo con sus excompañeros y amigos luego de tantos años. Dios te tenga en su santa Gloria Jermaine Cruickshank, te extrañaremos amigo”.

El homicidio de Jermaine ocurrió a eso de las 7 p.m. de este domingo cuando un hombre armado ingresó a un bar restaurante, en barrio Siglo XXI, en Limón, para dispararle a Cruickshank en múltiples ocasiones.