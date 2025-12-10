Así afectará el empuje frío #5 a Costa Rica: estas son las regiones bajo mayor influencia

Los efectos del empuje frío #5 serán percibidos a partir de este miércoles 10 de diciembre, esto provocará fuertes y fríos vientos, además de llovizna.

Así lo prevé el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

“Este sistema incrementará la presión atmosférica al norte de la cuenca del mar Caribe y la intensidad de los vientos alisios”, señalaron en el IMN.

Estas condiciones incrementarán la cobertura nubosa y la probabilidad de lluvias para el Caribe y la Zona Norte. Mientras que en el Pacífico disminuirá la posibilidad de lluvias a partir del miércoles.

Efectos del empuje frío #4 seguirán varios días más. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Vientos acelerados afectarán varias regiones

Entre el jueves y el domingo, se presentarán vientos alisios acelerados con ráfagas entre 40 y 65 km/h en las partes bajas del Valle Central y del Pacífico Norte, y entre 70 y 95 km/h en la cordillera del Pacífico Norte, cerros de la cordillera Central y demás sectores montañosos del país.