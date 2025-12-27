Así estará el tiempo para fin de año y la posible influencia del empuje frío #8 en dos zonas

Condiciones mayormente secas en el país, con una baja probabilidad de lluvias es lo que prevé el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) en la tendencia semanal para este último fin de semana del 2025.

Los vientos alisios se mantendrán moderados, con ráfagas fuertes ocasionales principalmente en Guanacaste y el Valle Central. Esta situación obedece a la influencia de los característicos sistemas de alta presión transitorios que predominan sobre Centroamérica y el mar Caribe.

Para el Valle Central, se estiman velocidades de viento entre 30 y 50 km/h, mientras que en Guanacaste y la cordillera de Talamanca los vientos podrían incrementarse a rangos de 50 a 70 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente para actividades al aire libre.

Expertos monitorean el comportamiento del viento y advierten sobre un cambio en las condiciones del tiempo para la próxima semana. Foto: Rafael Pacheco.

De cara a la próxima semana, los expertos anticipan un aumento en las precipitaciones a partir del martes 30, principalmente en el Caribe, la Zona Norte y las zonas montañosas del país.

Este cambio en las condiciones del tiempo estaría asociado a los primeros efectos del empuje frío #8, el cual se prevé que ingrese al territorio nacional con fuerte intensidad, por lo que las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y preparada ante posibles afectaciones.

