Víctima inocente del triple homicidio en Parrita visitó a dos personas especiales antes de ser atacado sin piedad

Juan Albino Marín León, de 45 años, una de las víctimas inocentes del despiadado ataque a balazos en Parrita, compartió con sus papás antes de ser atacado sin piedad. Sus allegados recordaron que junto a sus tres hijas estuvo en la casa de sus papás y les deseó una feliz Navidad.

“Les llevó comida, estuvo con ellos y a los veinte minutos de haber regresado fue lo que pasó”, expresó una allegada de Marín.

Danilo Rojas Bolívar, de 52 años, también es otra víctima colateral. Él trabajaba en la carnicería de un supermercado y regresaba del trabajo; recuerdan que no se había cambiado la ropa cuando fue atacado.

“Venía del trabajo, llegó a comer, él y Juan Albino eran muy amigos”, agregó la conocida.

Juan Albino Marín Léon, de 45 años y Danilo Rojas Bolivar, de 52 años víctimas inocentes en triple homicidio en Parrita. Foto: Tomada de fb (Tomada de fb/Tomada de fb)

La agresión ocurrió la Nochebuena en Parrita.

En apariencia, el objetivo de los pistoleros era solamente el tercer fallecido, identificado como José María Navarro López, alias Chato, de 38 años.

Esa es la versión que manejan en el OIJ y así lo confirmó Michael Soto, director interino del OIJ.

“Pareciera ser que el objetivo era un sujeto de apellido Navarro y que podríamos estar hablando de que las otras personas son víctimas colaterales”, dijo Soto.

Juan Albino quedó muerto sobre una silla, Danilo postrado boca abajo a pocos metros del primero y Chato, en apariencia, intentó escapar y quedó entre unas columnas del corredor de la vivienda.

Niña de 12 años baleada

En este hecho resultó herida una inocente niña de 12 años, hija de Juan Albino.

“Efectivamente, el Hospital Nacional de Niños recibe una menor de 12 años con una lesión en una de las piernas producto de la balacera que se presentó en Parrita.

“La menor fue sometida a un procedimiento quirúrgico y se encuentra convaleciente, fuera de peligro”, aseguró el doctor Carlos Jiménez Herrera, director del Hospital Nacional de Niños.

Lo que maneja el OIJ de la agresión

El OIJ detalló que los responsables serían dos sujetos que llegaron en motocicleta e ingresaron hasta la vivienda.

“Realizaron varias detonaciones con arma de fuego, dejando a los tres hombres fallecidos y a dos personas más heridas”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

“Estamos tratando de establecer cuál es el móvil de los hechos, si es alguna situación de tipo personal o un ajuste de cuentas, en eso están trabajando nuestros investigadores en el lugar”, detalló Michael Soto.

Mencionó que, por lo general, entre la noche del 24 de diciembre y el amanecer del 25 de diciembre suelen ser fechas tranquilas; sin embargo, esa noche asesinaron a cinco personas y hubo varios heridos.

Esta terrible situación ocurrió a 300 metros al sur de la clínica de Parrita, en el Pacífico Central del país.

Las autoridades judiciales temen que el 2025 cierre con cerca de 900 homicidios, pues hasta el 19 de diciembre se llevaban 839, cifra que ha aumentado mucho en estos días festivos, el último corte lo darán la otra semana, al terminar el año.

