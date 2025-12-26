Fatal accidente en la ruta 32 cobra la vida de un comerciante de Cariari

Un choque entre dos carros dejó en luto a una familia de Cariari, Pococí, al confirmarse la muerte de Wilbert Villalobos López, de 64 años, un comerciante, bastante querido en esta zona.

La fatalidad ocurrió en la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, este jueves 25 de diciembre. La fatalidad la reportaron a la 1:41 p. m.

Según la información preliminar que manejan las autoridades, el conductor de uno de los vehículos involucrados habría perdido el control, situación que provocó el choque y que terminó con la fatalidad. Las causas exactas que mediaron en el accidente se mantienen bajo investigación.

Un fatal choque entre dos carros cobró la vida de Wilbert Villalobos López, de 64 años, en la ruta 32, este jueves 25 de diciembre del 2025. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Versiones no oficiales señalaban que un hijo de Wilbert también viajaba en el vehículo y resultó con fuertes golpes; no obstante, esta versión no fue confirmada.

Tras conocerse la noticia, muchas personas expresaron su pesar a través de redes sociales, donde recordaron a Wilbert Villalobos López como un hombre trabajador, cercano y muy apreciado. Los mensajes coinciden en describirlo como alguien que siempre andaba con una sonrisa, con un trato amable y respetuoso hacia los demás.

Las autoridades les piden a las personas respetar los límites de velocidad para evitar más tragedias en carretera, ya que durante fin de año y las vacaciones escolares aumentan las fatalidades.