Así terminó el caso por sangriento crimen que ocurrió cerca de escuela

En el crimen murió un hombre y otros dos resultaron heridos. Foto Archivo. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

El caso por un sangriento homicidio ocurrido cerca de una escuela en Limón tuvo el final que muchos esperaban.

El Ministerio Público dio a conocer que un sujeto apellidado Miranda Guzmán pasará los próximos 42 años encerrado en una cárcel, tras ser encontrado responsable de asesinar a un hombre y herir de gravedad a otros dos.

LEA MÁS: Mujer logró escapar del infierno en el que casi pierde la vida a manos de su expareja

Esa fue la sentencia dictada por el Tribunal Penal a cargo del caso a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Limón, la cual acusó a Miranda de un asesinato y dos tentativas de homicidio.

Los hechos por los que Miranda fue sentenciado ocurrieron el 30 de julio del 2024 en Matina de Limón, en las inmediaciones de una escuela de la comunidad.

LEA MÁS: Vea el salario y el horario que jefe de robacarros les tenía a sus “empleados”, ¡les pagaba aunque no robaran nada!

“Según demostró el Ministerio Público, el imputado llegó a la casa donde se encontraban los ofendidos y accionó un arma de fuego en contra de estos. Producto del actuar de Miranda, un hombre falleció y otros dos resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados de emergencia a un centro médico”, indicó la Fiscalía.

LEA MÁS: Estremecedor hallazgo dentro de túnel pone a correr a la Cruz Roja

Trascendió que la víctima mortal fue un hombre apellidado Moraga, de 33 años, mientras que los dos heridos son de apellidos Amaya, de 27, y Rodríguez, de 21.

Mientras la sentencia queda en firme, esta persona debe permanecer en prisión preventiva.