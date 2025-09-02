Sucesos

Así terminó el caso por sangriento crimen que ocurrió cerca de escuela

El aterrador hecho ocurrió cerca de una escuela y a plena luz del día

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
En el crimen murió un hombre y otros dos resultaron heridos. Foto Archivo. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

El caso por un sangriento homicidio ocurrido cerca de una escuela en Limón tuvo el final que muchos esperaban.

El Ministerio Público dio a conocer que un sujeto apellidado Miranda Guzmán pasará los próximos 42 años encerrado en una cárcel, tras ser encontrado responsable de asesinar a un hombre y herir de gravedad a otros dos.

LEA MÁS: Mujer logró escapar del infierno en el que casi pierde la vida a manos de su expareja

Esa fue la sentencia dictada por el Tribunal Penal a cargo del caso a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Limón, la cual acusó a Miranda de un asesinato y dos tentativas de homicidio.

Los hechos por los que Miranda fue sentenciado ocurrieron el 30 de julio del 2024 en Matina de Limón, en las inmediaciones de una escuela de la comunidad.

LEA MÁS: Vea el salario y el horario que jefe de robacarros les tenía a sus “empleados”, ¡les pagaba aunque no robaran nada!

“Según demostró el Ministerio Público, el imputado llegó a la casa donde se encontraban los ofendidos y accionó un arma de fuego en contra de estos. Producto del actuar de Miranda, un hombre falleció y otros dos resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados de emergencia a un centro médico”, indicó la Fiscalía.

LEA MÁS: Estremecedor hallazgo dentro de túnel pone a correr a la Cruz Roja

Trascendió que la víctima mortal fue un hombre apellidado Moraga, de 33 años, mientras que los dos heridos son de apellidos Amaya, de 27, y Rodríguez, de 21.

Mientras la sentencia queda en firme, esta persona debe permanecer en prisión preventiva.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
condenado por homicidio cerca de escuela en LimónFiscalía
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.