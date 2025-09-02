Estremecedor hallazgo dentro de túnel pone a correr a la Cruz Roja

Un estremecedor hallazgo mantiene en vilo a las autoridades en el cerro Fortuna, en Crucitas de Cutris, en San Carlos, zona norte del país.
“Se reporta la aparente localización de dos cuerpos humanos dentro de un túnel utilizado para la extracción de oro, a una profundidad aún no determinada. No se descarta la posibilidad de que haya más personas en el sitio”, es la alerta del primer reporte de la Cruz Roja.
La situación la atienden desde tempranas horas de este martes 2 de setiembre.
“Por el momento no está claro si la situación se originó por un deslizamiento del túnel o por otras causas”, agregaron.
La Cruz Roja Costarricense moviliza los siguientes recursos: un vehículo de primera intervención, una ambulancia, la Unidad Especializada de Primera Intervención y la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.
