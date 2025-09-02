Sucesos

Estremecedor hallazgo dentro de túnel pone a correr a la Cruz Roja

Los rescatistas atienden el reporte de la aparente localización de dos cuerpos

Por Alejandra Morales

Un estremecedor hallazgo mantiene en vilo a las autoridades en el cerro Fortuna, en Crucitas de Cutris, en San Carlos, zona norte del país.

“Se reporta la aparente localización de dos cuerpos humanos dentro de un túnel utilizado para la extracción de oro, a una profundidad aún no determinada. No se descarta la posibilidad de que haya más personas en el sitio”, es la alerta del primer reporte de la Cruz Roja.

Un minero identificado preliminarmente como Isaac Picado, de 24 horas cumplió 45 horas sepultado sobre una gran cantidad de tierra que se derrumbó. Foto: Cruz Roja
Los rescatistas se mantienen en el cerro Fortuna atendiendo el hecho. Foto: Cruz Roja

La situación la atienden desde tempranas horas de este martes 2 de setiembre.

“Por el momento no está claro si la situación se originó por un deslizamiento del túnel o por otras causas”, agregaron.

La Cruz Roja Costarricense moviliza los siguientes recursos: un vehículo de primera intervención, una ambulancia, la Unidad Especializada de Primera Intervención y la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

