Mujer logró escapar del infierno en el que casi pierde la vida a manos de su expareja

Una mujer, de apellido Segura, logró sobrevivir al infierno que le hizo pasar a su expareja sentimental, un tipo de apellido Calderón.

Al parecer, la ofendida y el hombre vivieron en unión libre durante diez años, pero terminaron en noviembre del 2021 y desde ese momento inició un calvario para Segura.

El hecho más violento ocurrió cuando Calderón llegó a la casa de la víctima, en Pejibaye de Turrialba, de manera violenta golpeó la puerta y dañó el llavín, así logró entrar a la vivienda y agarró el celular de la mujer, luego salió corriendo.

Un sujeto de apellido Calderón fue castigado por los jueces por los violentos hechos. Foto: Ilustrativa

La ofendida se dirigió en su vehículo hacia la casa de Calderón, con la intención de recuperar su celular, pero al estar frente a la casa del sujeto, este desde adentro le gritó y la amenazó.

“La mujer, se devolvió e ingresó nuevamente a su vehículo, en ese momento Calderón se acercó al vehículo por el lado izquierdo, y con su mano cerrada golpeó el vidrio de la ventana del lado del conductor, quebrándolo por completo.

“Luego, con su mano izquierda, sujetó del cabello de la ofendida y sacó su cuerpo hasta la mitad por la ventana, y con su mano derecha cerrada, golpeó en reiteradas ocasiones la cara y cabeza de la ofendida”, detallaron en la oficina de prensa del Poder Judicial.

Agregaron que cuando Segura logró soltarse, se pasó al asiento del acompañante y Castillo rodeó el vehículo, luego la empujó, quedando la ofendida prensada en medio de los asientos y el freno de mano.

“Calderón rodeó el cuello y la golpeó en reiteradas ocasiones en la cara, boca, muslos y piernas. La mujer logró escapar y salió corriendo”, sostuvieron las autoridades.

Estos hechos ocurrieron la tarde del miércoles 24 de agosto de 2022 y fueron llevados a juicio en este 2025, la sentencia número 000163–2025 del Tribunal Penal de Turrialba, declaró a Calderón, responsable de los delitos de robo agravado, lesiones graves, amenazas contra mujer y ofensas a la dignidad,

Por estos hechos, a Calderón le impusieron diez años de prisión.