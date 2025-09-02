Sucesos

Mujer logró escapar del infierno en el que casi pierde la vida a manos de su expareja

Un sujeto de apellido Calderón fue castigado por los jueces por los violentos hechos contra su expareja

Por Alejandra Morales

Una mujer, de apellido Segura, logró sobrevivir al infierno que le hizo pasar a su expareja sentimental, un tipo de apellido Calderón.

Al parecer, la ofendida y el hombre vivieron en unión libre durante diez años, pero terminaron en noviembre del 2021 y desde ese momento inició un calvario para Segura.

El hecho más violento ocurrió cuando Calderón llegó a la casa de la víctima, en Pejibaye de Turrialba, de manera violenta golpeó la puerta y dañó el llavín, así logró entrar a la vivienda y agarró el celular de la mujer, luego salió corriendo.

Un sujeto de apellido Calderón fue castigado por los jueces por los violentos hechos. Foto: Ilustrativa

La ofendida se dirigió en su vehículo hacia la casa de Calderón, con la intención de recuperar su celular, pero al estar frente a la casa del sujeto, este desde adentro le gritó y la amenazó.

“La mujer, se devolvió e ingresó nuevamente a su vehículo, en ese momento Calderón se acercó al vehículo por el lado izquierdo, y con su mano cerrada golpeó el vidrio de la ventana del lado del conductor, quebrándolo por completo.

“Luego, con su mano izquierda, sujetó del cabello de la ofendida y sacó su cuerpo hasta la mitad por la ventana, y con su mano derecha cerrada, golpeó en reiteradas ocasiones la cara y cabeza de la ofendida”, detallaron en la oficina de prensa del Poder Judicial.

Agregaron que cuando Segura logró soltarse, se pasó al asiento del acompañante y Castillo rodeó el vehículo, luego la empujó, quedando la ofendida prensada en medio de los asientos y el freno de mano.

“Calderón rodeó el cuello y la golpeó en reiteradas ocasiones en la cara, boca, muslos y piernas. La mujer logró escapar y salió corriendo”, sostuvieron las autoridades.

Estos hechos ocurrieron la tarde del miércoles 24 de agosto de 2022 y fueron llevados a juicio en este 2025, la sentencia número 000163–2025 del Tribunal Penal de Turrialba, declaró a Calderón, responsable de los delitos de robo agravado, lesiones graves, amenazas contra mujer y ofensas a la dignidad,

Por estos hechos, a Calderón le impusieron diez años de prisión.

Alejandra Morales

