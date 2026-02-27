Ataque de serpiente Terciopelo deja a hombre en condición delicada

Un hombre tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico tras haber sido víctima del ataque de un aterrador animal la noche del jueves.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 8:20 p.m. en la localidad de Cutris de San Carlos de Alajuela.

El hombre fue atacado por una serpiente Terciopelo. (Costa Rica con Venegas/TikTok)

La Benemérita informó que fueron alertados sobre un hombre que, bajo circunstancias que no son claras, fue mordido por una serpiente Terciopelo.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar en el que se encontraba el herido, cuya identidad no se dio a conocer, este se encontraba en una condición muy delicada debido a la mordedura de la serpiente.

Los cruzrojistas lo trasladaron en condición crítica a la clínica de Santa Rosa.