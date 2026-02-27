Detienen a tres muchachos sospechosos de ejecutar a extranjero frente a su propia casa

Tres muchachos que no pasan de los 20 años fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de cometer un sangriento crimen.

De acuerdo con la Policía Judicial, los jóvenes son investigados, ya que, en apariencia, habrían ejecutado a un extranjero afuera de su propia casa en Escazú.

Se trata de tres muchachos apellidados Hernández, de 20 años; Castro, de 18; y Arroyo, de 19, quienes fueron detenidos en vía pública por agentes de la Sección de Homicidios.

Los sospechosos son tres muchachos que no superan ni los 20 años. Foto OIJ.

Tras capturar a los jóvenes, los agentes realizaron tres allanamientos a sus casas, dos ubicadas en San Antonio de Escazú y la tercera en barrio Los Anonos.

El crimen por el que fueron detenidos ocurrió la noche del pasado 20 de febrero, específicamente en San Antonio de Escazú. La víctima de ese homicidio fue un nicaragüense apellidado Sánchez, de 31 años.

“Supuestamente, estos sujetos habrían disparado en múltiples ocasiones contra un sujeto apellidado Sánchez, quien se encontraba afuera de su vivienda. Este falleció tras recibir múltiples impactos de bala”, detalló el OIJ.

De momento, la Policía Judicial no ha revelado cuál sería el posible móvil detrás del crimen.