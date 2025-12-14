Ataque salvaje: hombre acuchilla a su hijastra y a joven en un cuarto, pero su huida termina en accidente

Una casa en Goicoechea, San José, fue escenario de un hecho de violencia, pues en ese sitio un hombre habría herido con un cuchillo a su hijastra y al muchacho que se encontraba con ella en un cuarto.

Afortunadamente, ambos jóvenes solo sufrieron heridas leves, pero la cosa no terminó tan bien para el supuesto agresor, pues este sufrió un accidente de tránsito cuando trataba de huir de la zona.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 4 a.m. de este domingo en la comunidad de Ipis de Goiecoechea.

En cuanto a las víctimas, se trata de una muchacha apellidada González, de 22 años, quien sufrió una herida superficial en el costado izquierdo del cuerpo, y un joven de apellido Arias, de 23 años, quien presentaba heridas superficiales de arma blanca en pecho, estómago y brazo derecho.

Según el OIJ, la situación se originó cuando el padrastro de la muchacha ingresó al cuarto en el que se encontraba ella con el joven.

El padrastro fue detenido por la Policía de Tránsito, informó el OIJ. (choochart choochaikupt/iStock)

“De acuerdo con la versión preliminar, los ofendido se encontraban dentro de una habitación cuando, aparentemente, un hombre, quien sería el padrastro de la joven, ingresó a la habitación y tuvo un altercado con los ofendidos. Al parecer, este hombre tomó un arma blanca y los atacó”, detalló el OIJ.

Posteriormente, el hombre habría tratado de darse a la fuga en un vehículo, pero con tan mala suerte que en el sector de Purral chocó contra una buseta que estaba estacionada en vía pública.

“En ese sitio fue interceptado por oficiales de la Policía de Tránsito, quienes lo detuvieron, ya que en apariencia manejaba en estado de ebriedad.

“Finalmente el hombre fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, el cual determinará si también será imputado por el ataque con arma blanca“, informó el OIJ.