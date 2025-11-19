Ataques dejan a dos hombres al borde de la muerte en menos de tres horas

Dos hombres luchan por sus vidas al ser víctimas de agresiones, los casos fueron atendidos por la Cruz Roja.

El primer caso fue reportado a las 11:08 p. m. de este martes 18 de noviembre, en La Esperanza de Batán, Limón.

“Se informa de hombre de unos 35 a 40 años, encontrado en la vía pública víctima de agresión, se traslada en condición crítica a la clínica de Batán”, señalaron en la benemérita.

La Cruz Roja atendió a los dos hombres en menos de tres horas. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Luego a las 1:32 a. m. de este miércoles 19 de noviembre, hubo otra situación similar en calle Escocia en Río Jiménez de Guácimo.

“Un hombre de 28 años víctima de agresión, traumas y heridas en la cara, golpes en el abdomen, es llevado en condición crítica al Hospital de Guápiles”, sostuvieron los paramédicos.

