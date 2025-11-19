Sucesos

Ataques dejan a dos hombres al borde de la muerte en menos de tres horas

Dos ataques dejaron a ambos hombres entre la vida y la muerte

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Dos hombres luchan por sus vidas al ser víctimas de agresiones, los casos fueron atendidos por la Cruz Roja.

El primer caso fue reportado a las 11:08 p. m. de este martes 18 de noviembre, en La Esperanza de Batán, Limón.

“Se informa de hombre de unos 35 a 40 años, encontrado en la vía pública víctima de agresión, se traslada en condición crítica a la clínica de Batán”, señalaron en la benemérita.

LEA MÁS: OIJ solicita ayuda para identificar a mujer fallecida en ataque armado en Desamparados

Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja inspeccionaron el Centro Social Boston, en Carrandí de Matina, donde un hombre vinculado al grupo criminal de “Curry” fue asesinado a balazos la noche del lunes. Fotografía:
La Cruz Roja atendió a los dos hombres en menos de tres horas. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Luego a las 1:32 a. m. de este miércoles 19 de noviembre, hubo otra situación similar en calle Escocia en Río Jiménez de Guácimo.

“Un hombre de 28 años víctima de agresión, traumas y heridas en la cara, golpes en el abdomen, es llevado en condición crítica al Hospital de Guápiles”, sostuvieron los paramédicos.

LEA MÁS: Exmagistrado Celso Gamboa irá a audiencia clave para tratar de frenar su extradición a EE. UU.

LEA MÁS: Hombre llegó al Estadio Nacional listo para ver el partido… pero terminó detenido

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
agresionesLa Esperanza de Batáncalle Escocia en Río Jiménez de Guácimo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.