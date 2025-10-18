Autopista Florencia del Castillo se convirtió en un río a consecuencia de los fuertes aguaceros

El paso de Cartago a San José se vio afectado por las inundaciones en la autopista Florencio del Castillo. (Facebook Mario Redondo/Facebook Mario Redondo)

La autopista Florencio del Castillo, que comunica San José con Cartago, se convirtió en un río. El paso de la Vieja Metrópoli hacia San José se vio afectado por la gran cantidad de agua.

Además, reportaron fuertes vientos con caídas de ramas.

Cierre parcial y advertencia a conductores

La emergencia ocurre desde pasado el mediodía de este sábado 18 de octubre.Las autoridades le piden a los conductores tener precaución si deben pasar por esta carretera.El paso por el túnel en la zona conocida como La Carpintera fue cerrado por la gran cantidad de agua.

Lluvias continuarán durante el fin de semana

La zona de convergencia intertropical se mantiene sobre Costa Rica y es la responsable de los fuertes aguaceros que continuarán durante todo el fin de semana.Las autoridades le piden a las personas tener precaución para evitar tragedias en carretera.

