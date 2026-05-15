Autoridades arrestan a tres muchachos sospechosos de asaltar a taxistas y balear a uno de ellos en Limón

Tres jóvenes se convirtieron en el terror de los taxistas piratas en Limón, ya que, de acuerdo con las autoridades, se estaban dedicando a asaltar a estos transportistas.

La situación se estaba volviendo preocupante, pues en uno de los casos los muchachos, al parecer, balearon a una de sus víctimas, quien de milagro sobrevivió al ataque.

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A raíz de estos hechos, este viernes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó tres allanamientos en el barrio Ceibón, Limón, con los cuales logró detener a los sospechosos.

Se trata de dos muchachos de 17 años y uno de 16, quienes figuran como sospechosos de los presuntos delitos de robo agravado y tentativa de homicidio.

Los jóvenes fueron capturados en las primeras horas de este viernes 15 de mayo, en Limón. (OIJ/OIJ)

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De acuerdo con la investigación, los jóvenes son ligados con tres casos: uno ocurrido en marzo del año pasado y otros que se dieron en febrero y mayo del presente año.

“Aparentemente los sospechosos abordaban a taxistas y transportistas informales y, tras amenazarlos con armas de fuego, los despojaban de sus pertenencias. En uno de los hechos, los sospechosos habrían disparado contra una de las víctimas”, indicó el OIJ.

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Tras realizar varias diligencias, los investigadores lograron identificar a los sospechosos, lo que permitió que fueran capturados este viernes.

“Durante el registro de las casas allanadas se encontraron evidencias de importancia para la investigación”, agregó el OIJ.