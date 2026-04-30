Autoridades investigan alerta sobre supuesta caída de avioneta en Golfito

Cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se encuentran investigando una alerta que recibieron sobre la supuesta caída de una avioneta en Golfito, zona sur del país.

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Al parecer, la alerta ingresó por medio del sistema de emergencias 9-1-1, por lo que se informó a la Fuerza Pública y al Servicio de Vigilancia Aérea.

En cuanto a la información que ha trascendido, esta señala que una avioneta, al parecer, cayó en las inmediaciones del río Coto, en Golfito, a eso de las 2 p.m. de este jueves.

El caso está siendo atendido por cuerpos policiales.

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Pese a la alerta, hasta este momento no se tienen registros de que el Cuerpo de Bomberos o la Cruz Roja hayan despachado personal y unidades al sitio del presunto accidente aéreo.

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Las autoridades policiales también investigan si la supuesta aeronave accidentada podría estar ligada a algún hecho de tráfico de drogas.