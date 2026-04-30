Sicario es condenado a 25 años de cárcel por acribillar a hombre dentro de carro

Un hombre apellidado Solano Porras recibió un merecido castigo por haber asesinado de forma cruel a un hombre que se encontraba dentro de un carro junto a tres amigos.

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Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que la mañana de este jueves el Tribunal Penal de Alajuela dictó una condena de 25 años de cárcel contra Porras al ser encontrado responsable del homicidio de Gerardo Jiménez Rosales.

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Solano pasará 25 años en prisión por el crimen que cometió. (Freepik)

Los hechos por los que Solano fue sentenciado ocurrieron el 12 de setiembre del 2024, en la localidad de Coyolar, en Orotina, cuando el ofendido se encontraba en un carro estacionado, en compañía de otras tres personas.

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“Según demostró el Ministerio Público, el imputado se trasladó en un vehículo hasta donde se ubicaba la víctima. Una vez en el lugar, con armas de fuego disparó en 13 ocasiones en contra de Jiménez, ocasionándole la muerte”, detalló el ente fiscal.