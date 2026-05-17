Autoridades toman decisión con sospechosos de asesinar al policía Gerson Rosales

El homicidio de Gerson Rosales, oficial de la Fuerza Pública, continúa bajo investigación y en las últimas horas surgieron nuevos detalles relacionados con los sospechosos del crimen.

Este sábado, la Unidad de Investigación de Asuntos de Crimen Organizado de la Fiscalía de Limón logró que se ordenaran seis meses de prisión preventiva contra tres hombres, de apellidos Menocal, Vílchez y Mora, quienes figuran como sospechosos del caso.

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Caso estaría ligado a operativos policiales

A los imputados también se les investiga por tentativa de homicidio, portación ilícita de arma permitida y asociación ilícita.

Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas. (MSP/MSP)

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De acuerdo con las autoridades, el asesinato del oficial, de 28 años, estaría relacionada con labores policiales realizadas recientemente en Batán de Limón, donde se efectuaron decomisos de drogas contra una estructura criminal.

Rosales falleció la noche del pasado miércoles 13 de mayo en el hospital Calderón Guardia, luego de resultar gravemente herido por un disparo en la cabeza durante una agresión ocurrida en Batán.