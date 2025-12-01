Avioneta cargada de combustible se estrelló y ocupantes huyen antes de ser atrapados

Una avioneta cargada de combustible se estrelló en Bagaces, Guanacaste. Esta fue hallada la tarde de este domingo 30 de noviembre del 2025.

Pero cuando las autoridades llegaron, no encontraron a ninguna persona.

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Fronteras realizaron sobrevuelos y recorridos en el sector montañoso aledaño al sitio, con el fin de dar con los tripulantes de la aeronave, pero no encontraron a nadie.

Aeronave destruida

La Fiscalía dio la autorización para que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) destruya la aeronave.

Esta situación fue atendida por oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras, Guardacostas y la Fuerza Pública, quienes atendieron el llamado de alerta y encontraron un avión monomotor en una finca.

Dentro de la aeronave hallaron algunas pichingas con combustible, no había droga.

Apagón por impacto con tendido eléctrico

“El evento generó una interrupción del servicio eléctrico en sectores aledaños, debido a que la aeronave impactó un tendido de alta tensión, lo que generó también el desplazamiento de funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad, para restablecer el servicio en la zona”, señalaron en el MSP.