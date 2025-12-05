Balacera dejó a un hombre sin vida la madrugada de este viernes en Los Chiles

Los vecinos de Los Chiles, en Alajuela, se despertaron sobresaltados la madrugada de este viernes 5 de diciembre, debido a una balacera que interrumpió su tranquilidad.

La situación fue reportada a la 1:19 a.m. y, minutos después, la Cruz Roja confirmó que un hombre había sido atacado a tiros en plena vía pública.

La víctima sufrió múltiples balazos, lo que le provocó su muerte en el lugar. Los socorristas que llegaron al sitio confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

Madrugada violenta en Los Chiles. Foto: Ilustrativa

La escena fue rápidamente acordonada por oficiales de la Fuerza Pública, para que luego los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaran de levantar el cuerpo y otras evidencias.

Por ahora, se desconoce el posible móvil del crimen y no hay detenidos por este hecho.