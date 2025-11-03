Balacera en Chacarita: policía frustra intento de homicidio a dos menores

Los sospechosos de disparar a los dos menores fueron detenidos (MSP/Cortesía)

Una rápida y oportuna intervención de la Fuerza Pública evitó lo que pudo terminar en un doble homicidio, durante la madrugada de este lunes en el barrio 20 de Noviembre, en Chacarita de Puntarenas.

Según el reporte policial, a eso de las 12:14 a. m., los oficiales detuvieron a dos hombres que, presuntamente, dispararon contra dos menores de edad que se desplazaban en una bicimoto por la calle.

LEA MÁS: Reporte policial revela la desgarradora escena que policías encontraron en casa donde murieron madre y su pequeña hija

Los sospechosos viajaban en un carro sin placas, en el que había un arma adentro que, se presume, fue la que se usó en el tiroteo, por lo que fue decomisada.

LEA MÁS: Ella es la mujer que murió junto a hija por fuga de gas que habría sido causada por hombre

Los detenidos son de apellidos Monge y Gómez, quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia de Puntarenas, por el delito de tenencia ilegal de arma permitida.

LEA MÁS: Niño baleado en Cartago no vivía en la casa del ataque y esta es la razón por la que estaba ahí

“Gracias a la pronta acción policial, las víctimas resultaron ilesas y el caso se mantiene bajo investigación”, dijo el Ministerio de Seguridad Pública.