Balacera en Chacarita: policía frustra intento de homicidio a dos menores

Dos hombres fueron detenidos en Chacarita de Puntarenas luego de disparar a dos menores

Por Silvia Coto
Los sospechosos de disparar a los dos menores fueron detenidos
Los sospechosos de disparar a los dos menores fueron detenidos (MSP/Cortesía)

Una rápida y oportuna intervención de la Fuerza Pública evitó lo que pudo terminar en un doble homicidio, durante la madrugada de este lunes en el barrio 20 de Noviembre, en Chacarita de Puntarenas.

Según el reporte policial, a eso de las 12:14 a. m., los oficiales detuvieron a dos hombres que, presuntamente, dispararon contra dos menores de edad que se desplazaban en una bicimoto por la calle.

Los sospechosos viajaban en un carro sin placas, en el que había un arma adentro que, se presume, fue la que se usó en el tiroteo, por lo que fue decomisada.

Los detenidos son de apellidos Monge y Gómez, quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia de Puntarenas, por el delito de tenencia ilegal de arma permitida.

“Gracias a la pronta acción policial, las víctimas resultaron ilesas y el caso se mantiene bajo investigación”, dijo el Ministerio de Seguridad Pública.

