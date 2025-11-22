Balacera frente a supermercado deja tres personas heridas, entre ellas dos adolescentes

Un adolescente de 13 años, una jovencita de 16, así como un hombre de apellido Bonilla, de 26, vivieron momentos de horror al ser atacados a balazos.

La agresión ocurrió pasadas las 11 p. m., de este viernes 21 de noviembre, en Villa Esperanza de Pavas.

“Estas tres personas se encontraban frente a un supermercado cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon en varias ocasiones”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Ataque armado frente a supermercado en Pavas. Foto: Ilustrativa

El joven de 13 años fue herido en el glúteo derecho, la adolescente en la tibia derecha y el hombre en el pie derecho; todos fueron llevados a un centro médico por personas que se mantenían en el sitio.

Los agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del OIJ se encargaron del caso; ellos recolectaron casquillos que quedaron en el sitio.

“El caso se mantiene bajo investigación para determinar el móvil de esta agresión y dar con los sospechosos de atentar contra estas personas”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

