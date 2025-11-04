Balacera que hirió de gravedad a un niño y mató a un inocente rompió la calma de un barrio de Cartago

La paz que se respiraba en el barrio Cementerio y La Troja, en Santiago de Paraíso de Cartago, fue arrebatada por la balacera que cobró la vida de un inocente y dejó en estado crítico a un niño de 10 años.

Los vecinos hablan sobre el temor que vivieron la madrugada del domingo 2 de noviembre anterior, cuando mataron a Brance Morales Serrano, de 31 años, y se enteraron de la gravedad del chiquito de 10 años; sin embargo, prefieren no identificarse por temor a represalias.

Doña Roxinia Calvo, quien vive a unos trescientos metros de donde ocurrió el crimen, no vio nada, pero lo escuchó todo y describió el terror que les causó esta situación.

LEA MÁS: Hombre asesinado en Cartago sería otra víctima inocente; niño de 10 años sigue delicado

Roxinia Calvo, solo escuchó los balazos que le causaron terror y le robaron la paz. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Estaba bien dormida cuando escuché una balacera; estaba con mi hija que está embarazada y no le dije nada en ese momento, porque pensaba en el bebé que lleva, pero de inmediato pensé: ‘A alguien mataron’. Uno se llena mucho de nervios y uno no puede dormir como antes”, detalló la lugareña.

Calvo conoció a Brance y asegura que de él no tienen ninguna queja.

LEA MÁS: “Su luz no se apaga”, doloroso mensaje por la muerte de pastora y su hija tras fuga de gas

“Era muy linda persona; a veces, lo veíamos cuando iba en el bus a trabajar y siempre saludaba”, recordó.

A Brance lo sepultaron este lunes 3 de noviembre, a la 1 p. m., a escasos metros de donde vivía.

Brance Morales estaba en esta parada de buses cuando lo amenazaron y lo obligaron a ir hasta una casa donde realizaron una violenta balacera donde lo mataron. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Operación Traición: OIJ realizó el operativo más grande en la historia del país para desamar cártel tico

Este caso está en manos del OIJ de Cartago, quienes tienen que determinar las causas de la agresión. Aseguran que Brance no tenía antecedentes y tampoco era reconocido policialmente.