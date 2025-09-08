Sucesos

Balas anunciaron otra tragedia en un sitio ya marcado por la violencia

Un sujeto de apellido Madriz, de 44 años, murió al ser atacado a balazos en La Chorotega de Alajuelita

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una serie de balazos le robaron el sueño a muchas personas que pretendían descansar en este inicio de semana.

Cuando salieron de sus casas se encontraron a un vecino sin vida. A la víctima la identificaron con el apellido Madriz, de 44 años.

La agresión fue reportada alas 11 p. m. de este domingo 7 de setiembre, en La Chorotega de Alajuelita.

LEA MÁS: Hombre fue asesinado a balazos en una de las zonas más turísticas de Costa Rica

Un sujeto de apellido Madriz, de 44 años, murió al ser atacado a balazos en La Chorotega de Alajuelita. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y al salir vieron a un hombre tendido en la calle, presentaba varias heridas”, señalaron en el OIJ.

La víctima recibió cuatro disparos en la espalda y dos en las piernas, fue llevada al hospital San Juan de Dios, donde la declararon fallecida.

LEA MÁS: Noche de pesadilla: Balacera contra casa deja un muerto y cinco herido

Las razones que mediaron en esta agresión no están claras de momento.

Costa Rica está cerca de llegar a la lamentable cifra de 600 homicidios en estos nueve meses del año.

LEA MÁS: Esto ocurrió con sospechoso de llamar a hombre para que saliera de su casa y acabar con su vida

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
La Chorotega de Alajuelitahomicidio
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.