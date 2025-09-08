Balas anunciaron otra tragedia en un sitio ya marcado por la violencia

Una serie de balazos le robaron el sueño a muchas personas que pretendían descansar en este inicio de semana.

Cuando salieron de sus casas se encontraron a un vecino sin vida. A la víctima la identificaron con el apellido Madriz, de 44 años.

La agresión fue reportada alas 11 p. m. de este domingo 7 de setiembre, en La Chorotega de Alajuelita.

“Vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y al salir vieron a un hombre tendido en la calle, presentaba varias heridas”, señalaron en el OIJ.

La víctima recibió cuatro disparos en la espalda y dos en las piernas, fue llevada al hospital San Juan de Dios, donde la declararon fallecida.

Las razones que mediaron en esta agresión no están claras de momento.

Costa Rica está cerca de llegar a la lamentable cifra de 600 homicidios en estos nueve meses del año.

