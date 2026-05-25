Balean a hombre en la cabeza en Alajuelita

Un hombre se encuentra luchando por su vida en un hospital tras ser víctima de un violento ataque en el que recibió un balazo en la cabeza.

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De acuerdo con la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 10:44 p.m. de este domingo en la localidad de San Felipe de Alajuelita.

La Benemérita fue alertada sobre un hombre herido por arma de fuego, por lo que despachó una ambulancia de soporte básico y otra unidad avanzada al sitio del ataque.

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El hombre fue llevado al hospital San Juan de Dios. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“En el lugar se atendió a un hombre adulto con heridas por arma de fuego en cabeza y tórax”, detalló la Cruz Roja.

El herido, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado de emergencia y en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

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Alajuelita nuevamente se ha convertido en una zona golpeada por la violencia, pues la noche del pasado viernes dos muchachos de 16 años fueros baleados y un hombre fue asesinado, este último en San Felipe.